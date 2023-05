Lavori in arrivo in A4 e sulle strade della provincia: le modifiche alla viabilità

Nuovi interventi sono in programma lungo l'A4 e sulle strade della Provincia di Verona.

Le lavorazioni di riqualificazione varco al Km 271+000, riguarderanno entrambe le carreggiate autostradali tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud, dove si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di venerdì 5 alla mezzanotte di sabato 6 maggio.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali:

Sp 23 "delle Valli" nel Comune di Sanguinetto , il 6 maggio dalle 8 alle 16, per consentire un intervento urgente al sistema fognario per conto di Acque Veronesi.

, il 6 maggio dalle 8 alle 16, per consentire un intervento urgente al sistema fognario per conto di Acque Veronesi. Sp 24 "del Serraglio" nel territorio di Villafranca , fino al 31 maggio tra le 7 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, per permettere la riasfaltatura della provinciale in seguito alla posa di linee elettriche.

, fino al 31 maggio tra le 7 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, per permettere la riasfaltatura della provinciale in seguito alla posa di linee elettriche. Sp 26/a, sempre a Villafranca , dall’8 maggio al 16 giugno per la realizzazione di una nuova cabina elettrica.

, dall’8 maggio al 16 giugno per la realizzazione di una nuova cabina elettrica. Sp 41 "del Fratta" nel territorio di Bevilacqua , fino al 31 maggio, tra le 8 e le 17 festivi esclusi, per la posa della fibra ottica.

, fino al 31 maggio, tra le 8 e le 17 festivi esclusi, per la posa della fibra ottica. Sp 43/b e 44/a, tra i Comuni di Zevio e Oppeano, dal 15 maggio al 30 giugno tra le 8 e le 19, per la posa di linee elettriche.

Inoltre fino al 12 maggio è stata sospesa la circolazione lungo un tratto della Sp 45/a (via Casari), nel comune di San Pietro di Morubio. La limitazione è necessaria per consentire la posa di tubazioni idriche per conto del Consorzio di Bonifica Veronese.

Le deviazioni avranno le seguenti direttrici: via Palazzina, via Casalino, via Corte Casalino e viceversa.

Verrà comunque garantito l'accesso a via Casari ai residenti e frontisti.