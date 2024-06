Notti di lavori lungo l'autostrada A4 tra Verona Sud e Sommacampagna

Nouvo intevento in programma lungo l'autostrada A4. Cantieri di riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale interesseranno il tratto dal Km 279+900 al Km 277+300, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, dove si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti dal 24 al 28 giugno dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

In provincia

La Provincia di Verona ha comunicato invece che il 24, 25 e 26 giugno verranno chiusi lo svincolo in ingresso sulla Sp 5 Var dalla Ss 12, in località "Basson", in direzione "Lago di Garda – Zai 2" e lo svincolo in uscita dalla stessa provinciale alla Ss 12 in direzione "Trento". Le limitazioni sono necessarie per consentire interventi di ribitumatura della pavimentazione stradale.

Inoltre verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari in alcuni tratti delle seguenti strade provinciali: Sp 17/c nel Comune di Roncà, dal 21 giugno al 21 luglio, dalle 8 alle 18 festivi e prefestivi esclusi, per consentire interventi di posa della fibra ottica; Sp 45/ter nel territorio di Roverchiara, il 2 luglio dalle 8 alle 18, per un intervento di allacciamento alla rete del gas.