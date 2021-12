Altra notte di lavori in A4: una sola corsia aperta tra Verona e Vicenza

Nuovi lavori in arrivo sull'autostrada Brescia-Padova e la società avvisa i viaggiatori dei possibili disagi.

Un intervento per il rifacimento della pavimentazione avrà luogo in A4 tra i caselli di Montebello e Soave (al Km 303+100) in careggiata Ovest (direzione Milano), pertanto si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21 di lunedì 20 alle ore 6 di martedì 21 dicembre.