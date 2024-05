Nuovi lavori al via in A4 e sulle strade della provincia di Verona con la nuova settimana

Nuovi interventi programmati lungo l'Autostrada A4 per l'inizio della prossima settimana.

Per consentire le lavorazioni avviate dal consorzio Cepav Due utili alla realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia e per lavori di rifacimento della pavimentazione al casello di Peschiera del Garda, verranno chiusi gli entrambi gli svincoli di uscita di quest'ultimo (sia per i viaggiatori provenienti da Milano che quelli da Venezia) nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 maggio, dalle ore 22 alle ore 4 del giorno successivo.

I cantieri di riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale avranno luogo dal Km 273+000 al Km 277+000 in carreggiata est (direzione Venezia), tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud, dove si viaggerà su due corsie, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 maggio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Per il medesimo intervento, dal Km 277+000 al Km 273+000 ma in carreggiata ovest (direzione Milano), nello stesso tratto autostradale, si viaggerà sempre su due corsie, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di giovedì 9 e venerdì 10 maggio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Viabilità in provincia

La Provincia di Verona ha comunicato alcune limitazioni in merito alla viabilità di sua competenza.

Sospensione temporanea della circolazione, dal 6 all'8 maggio, lungo un tratto della Sp 45a nel territorio di Isola Rizza. La limitazione, prevista nella fascia oraria tra le 8 e le 18, è necessaria per consentire la manutenzione straordinaria della provinciale, caratterizzata da una larghezza ridotta, in seguito a un contenuto cedimento del piano viabile in prossimità della banchina.

Senso unico alternato di circolazione e limite di velocità a 30 chilometri orari, dal 6 maggio al 30 giugno, lungo un tratto della strada provinciale 51 nel comune di Oppeano. Le limitazioni, previste tra le 7 e le 18, festivi esclusi, sono necessarie per permettere la posa di infrastrutture per la rete elettrica.

Sospensione temporanea della circolazione, il 7 e l'8 maggio, su alcuni tratti delle strade provinciali 13 "dei XIII Comuni", 14 "dell'Alta Valpantena", 14 DIR e 6 "dei Lessini". La limitazione, prevista per brevi intervalli di tempo nella fascia oraria tra le 7,30 e le 19,30, è necessaria per consentire la realizzazione di servizi fotografici e video.