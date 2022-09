Lavori in A4 e in provincia: svincoli in uscita chiusi nel weekend al casello di Sommacampagna

Cantieri stradali in arrivo sull'Autostrada Brescia-Padova e sulle strade della provincia di Verona. Nell’ambito dei lavori avviati dal Consorzio Iricav Due, per la realizzazione del Lotto Verona-Vicenza della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, sono necessarie alcune attività utili all'allargamento della tangenziale Sud di Verona.

Per questo motivo, dalle ore 21 di venerdì 30 settembre alle ore 6 di sabato 1° ottobre, tra i caselli A4 di Soave e Verona Est (dal km 292+800 al km 291+338), in carreggiata ovest (direzione Milano), i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia.

Un intervento di ripavimentazione porterà invece alla chiusura degli svincoli di uscita sia da Milano che da Venezia del casello di Sommacampagna (km 270+781), dalle ore 21 di venerdì 30 settembre alle ore 12 di domenica 2 ottobre.

Infine la Provincia ha comunicato che da giovedì 29 settembre fino al 10 ottobre, verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della Sp 24 "del Serraglio", nel comune di Povegliano Veronese. Una limitazione, prevista nella fascia oraria tra le 8 e le 18, necessaria per consentire un intervento alla rete elettrica.