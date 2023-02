Nuovo intervento notturno in A4: una corsia aperta tra Montebello e Soave

Nuovi interventi sono previsti lungo l'autostrada A4 per i prossimi giorni.

Per lavori di riqualificazione e sostituzione della segnaletica verticale in carreggiata est (direzione Milano), nel tratto compreso tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio (km.321+400) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella notte di giovedì 9 febbraio, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Stesso tipo di intervento e stesso provvedimento viabilistico avranno luogo tra i caselli di Montebello e Soave (km.303+350) la notte successiva, quella di venerdì 10 febbraio, sempre dalle ore 21 alle ore 6.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari su un breve tratto extraurbano della strada provinciale 26 "Morenica", nel comune di Sommacampagna. Le limitazioni, necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori sulla tratta ferroviaria alta velocità-alta capacità, sono previste dalle 20 del 10 alle 6 del 13 febbraio e dalle 20 del 17 alle 6 del 20 febbraio.