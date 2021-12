Notte di lavori in A4: una corsia di marcia disponibile tra Sommacampagna e Verona Sud

I lavori di rifacimento della pavimentazione lungo l'autostrada A4 interesseranno il tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal Km 270+200 al km 272+000) in carreggiata Est (direzione Venezia): dalle ore 21 di mercoledì 1 alle ore 6 do giovedì 2 dicembre, si viaggerà dunque su una sola corsia di marcia lungo il tratto indicato e verrà chiuso lo svincolo di entrata al casello di Sommacampagna per i viaggiatori diretti verso il capoluogo lagunare.