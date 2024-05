Lavori notturni in A4 per tutta la settimana tra Verona Est e Soave

Nuovo intervento lungo l'autostrada A4, con conseguente provvedimento viabilistico.

Attività di manutenzione riguarderanno l'aiuola spartitraffico centrale dal Km 300+000 al Km 296+000, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Soave e Verona Est, dove si viaggerà su due corsie, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti dal 27 al 31 maggio dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che vengono istituiti il senso unico alternato di circolazione, limite di velocità a 30 chilometri orari e divieto di sosta, dal 27 maggio al 14 giugno, festivi esclusi, su un tratto della Sp 11 “della Val d’Adige” in località Turan di Brentino Belluno. Le limitazioni sono necessarie per consentire un intervento di manutenzione a un sottopasso autostradale per conto dell'Autostrada del Brennero.