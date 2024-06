Altri lavori notturni in arrivo lungo la A4: possibili disagi per i viaggiatori

Nuovi lavori in arrivo lungo l'autostrada A4 nella prossima settimana, con conseguenti modifiche alla viabilità e possibili disagi per gli utenti della strada.

L'attività di ripristino dei mazzetti dei giunti del sottovia "Guaina" interesserà il tratto dal dal Km 292+700 al Km 291+900, mentre un intervento sulle barriere di sicurezza dello spartitraffico centrale avrà luogo dal Km 299+116 al Km 297+000. In carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Soave e Verona Est, dunque si viaggerà su una sola corsia o due corsie di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 giugno, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Cantieri di riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale si svolgeranno dal Km 278+900 al Km 275+600 in carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, dove i viaggiatori avranno a disposizione due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti dal 17 al 20 giugno, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Il medesimo tipo di intervento verrà svolto in dal Km 276+600 al Km 279+600, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud. Anche qui si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nella notte di venerdì 21 giugno, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.