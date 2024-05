Altra notte di lavori lungo l'autostrada A4, con una corsia chiusa al traffico

Nuovo intervento in arrivo lungo l'autostrada A4, con possibili disagi per gli gli utenti della strada.

I cantieri utili alla riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale avranno luogo in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud, dal Km 273+000 al Km 277+000. In quel tratto dunque si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, nella notte di venerdì 3 maggio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.