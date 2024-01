Cantiere stradale tra Soave e Montebello: una corsia a disposizione dei viaggiatori per una notte

Dopo lo stop per le vacanze natalizie, sono ripresi i lavori lungo l'autostrada A4.

Prenderà il via il rifacimento della pavimentazione nel tratto compresto tra i caselli di Soave/San Bonifacio e Montebello (dal Km 307+500 al Km 309+000). I viaggiatori potranno dunque usufruire di una sola corsia di marcia in carreggiata est (direzione Venezia) nella notte di mercoledì 10 gennaio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.