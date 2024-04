Nuovi lavori notturni lungo la tratta veronese dell'A4 al via dopo le festività pasquali

Nuovi interventi prenderanno il via lungo l'Autostrada A4 al termine delle festività pasquali.

Cantieri di riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale avranno luogo tra il casello di Sommacampagna e l’Interconnessione con l’A22 del Brennero, dal Km 273+000 al Km 276+000, in carreggiata est (direzione Venezia), dove si viaggerà su due corsie, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 aprile, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Lavori urgenti di rifacimento della pavimentazione si svolgeranno dal Km 304+400 al Km 307+630, tra i caselli di Soave e Montebello in carreggiata est (direzione Venezia), dove i viaggiatori avranno a disposizione due corsie, di cui una a larghezza ridotta, dalle ore 22 di giovedì 4 alle ore 6 di venerdì 5 aprile.

Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha comunicato alcune limitazioni su una serie strade.

Sulla Sp 44b "di Bonavigo", in corrispondenza della rampa di accesso al ponte sul fiume Adige nel comune di Roverchiara, vengono istituiti, fino al 3 aprile, il senso unico alternato di circolazione e il limite massimo di velocità a 30 km/orari. Le limitazioni, previste tra le 7 e le 20, festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per consentire un intervento di ripristino in seguito a un cedimento parziale della pavimentazione stradale

Sulla strada provinciale 47a, al confine tra Casaleone e Gazzo Veronese, viene prorogata fino al 31 maggio la sospensione della circolazione per permettere l’esecuzione di ulteriori indagini sulle strutture delle fondazioni del nuovo ponte sul Tregnon.

Infine verranno istituiti, dall'8 aprile al 3 maggio, il senso unico alternato di circolazione, il limite di velocità a 30 chilometri orari e il divieto di sosta, lungo un tratto della strada provinciale 32 "di San Colombano" nel territorio di Bardolino. Le limitazioni sono necessarie per consentire un intervento alla rete dell'acquedotto da parte di Azienda Gardesana Servizi.