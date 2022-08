Serie di lavori prende il via lunedì lungo l'autostrada A4

Nuovi interventi al via, e possibili disagi per gli utenti, lungo l'autostrada A4.

A causa di un intervento di riparazione dei giunti al km 282+300, in carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Verona Est e Verona Sud si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di martedì 30, mercoledì 31 agosto e giovedì 1° settembre, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Lavori di manutenzione invece porteranno alla chiusura dell’area di servizio Villa Morosini Ovest (al km 325+400) dalle ore 7.30 alle ore 18:30 di martedì 30 agosto.

In carreggiata est (direzione Venezia), i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est dal Km 327+055 al Km 334+662 si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo di lunedì 29 e martedì 30 agosto. Nell'altro senso di marcia, dal km 334+662 al Km 327+055, stesso provvedimento e medesimi orari mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre. Questo per lavori di manutenzione degli impianti elettrici nelle Gallerie dei colli Berici.

Sempre per lo stesso intervento, verrà chiusa al traffico la Tangenziale Sud di Vicenza nel tratto compreso tra l’uscita Campedello Riviera Berica n°3 e la rotonda di Vicenza Ovest n°4 la notte di venerdì 2 settembre, dalle ore 22 alle ore 6.