Autobus a fuoco a Cadidavid, due giorni di lavori per rifare l'asfalto

Domani, martedì 14, e mercoledì 15 dicembre verrà ripristinato l'asfalto in Piazza Roma, a Cadidavid, dove martedì scorso si è incendiato un autobus. L'intervento è necessario per ripristinare il manto stradale e garantire così la sicurezza.

Il cantiere occuperà parte della carreggiata, dalle 9 alle 17, e per consentire il deflusso del traffico saranno presenti gli agenti della polizia locale, vista l’importanza dell'incrocio.