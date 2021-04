Al via i nuovi lavori di asfaltatura da viale del Lavoro a Porta Nuova

Partiranno lunedì 26 aprile i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di viale del Lavoro, viale Piave e piazzale Porta Nuova. Per cinque giorni, e quindi fino a venerdì compreso, le strade saranno interessate dal cantiere che inizierà dal palazzo Bauli, per poi procedere verso il centro città.

L’intervento, quindi, comporterà il restringimento dei tratti via via interessati dalla bitumatura, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori. In viale Piave, la chiusura sarà alternata per consentire non solo l’asfaltatura del manto stradale sia in ingresso che in uscita dalla città ma anche per l’ispezione di tutte le caditoie.