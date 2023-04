Prenderanno il via questa settimana i lavori di asfaltatura di viale Colombo , nel tratto compreso tra Ponte Catena e via Francesco Da Levanto. Come spiegano da Acque Veronesi, si tratta dell’ultimo atto dell’intervento finanziato con i fondi Vaia e realizzato nel 2022 dalla stessa società consortile sulle reti bianche comunali.

Al via in settimana i lavori di asfaltatura in viale Colombo: modifiche alla viabilità in arrivo