Lavori all'ex Arsenale, mercato del giovedì trasloca in Piazza Vittorio Veneto

Cambio di location per il mercato a chilometro zero che ogni giovedì è ospitato negli spazi dell'ex Arsenale, a Verona. La giunta comunale ha stabilito che i banchi dei produttori agricoli, una trentina in tutto, si stabiliranno temporaneamente in Piazza Vittorio Veneto nel quartiere di Borgo Trento. Uno spostamento necessario per permettere l’esecuzione dei lavori di recupero che interesseranno gli stabili del complesso austriaco.

«In un momento storico in cui l’attenzione al cibo ed alla salute passa anche dal lavoro dei campi - è stato il commento di Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a chilometro zero per conto di Coldiretti - ringraziamo l’amministrazione comunale e i consumatori che credono all’importanza della stagionalità e al suo ruolo nell’economia del territorio. Al tempo stesso ringraziamo il Comune per la collaborazione nell’individuare uno spazio idoneo a ospitare i nostri banchi senza arrecare troppo disagio ai clienti e ai produttori. Siamo certi che i cittadini apprezzeranno la nuova sistemazione e dimostreranno ancora una volta massima fiducia nelle nostre aziende».

Lo spostamento avverrà non appena saranno completate le operazioni necessarie e non comporterà nessuna variazione né nel giorno né negli orari di svolgimento. I frequentatori abituali troveranno gli stessi banchi con frutta, verdura, carne, latticini e molto altro. E in queste settimane sarà inoltre possibile acquistare zucche e castagne.