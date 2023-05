Scarpata rinforzata, più illuminazione e nuova aiuola, partono lavori in Via Caroto

Partono oggi, 3 maggio, i lavori di consolidamento della scarpata di Via Caroto, sul tratto di strada che da Porta Vescovo porta alla Torricelle. L'obiettivo è metterla in sicurezza e prevenirne il dissesto, come già avvenuto nel recente passato in occasione di forti temporali.

Ieri, sul posto, l'assessore a strade e giardini Federico Benini, insieme alla presidente della sesta circoscrizione Rita Andriani, ha incontrato i residenti della zona e si è confrontato con loro sui lavori in procinto di partire. Dai cittadini presenti, circa una trentina, che da tempo chiedevano la sistemazione della scarpata, è stata avanzata anche la richiesta di potenziare l’illuminazione pubblica della zona e di inserire una nuova aiuola per evitare il parcheggio selvaggio sulla strada.

«Richieste accolte - ha confermato l'assessore Benini - Lo scopo del sopralluogo era proprio questo: informare la cittadinanza dei lavori in partenza ma soprattutto conoscere le loro considerazioni in merito, raccogliendo domande e richieste, che nel caso specifico riusciamo a soddisfare mantenendo pressochè invariato il budget dell’intervento. Un modus operandi che riproporremo anche in futuro».

L'intervento durerà circa un mese, durante il quale verrà istituito il senso di marcia alternato nel tratto di strada interessato dal cantiere. L’area sarà anche oggetto di un’accurata pulizia dai cespugli e dal verde incolto presente sulla scarpata.

Il costo dei lavori è di 120mila euro.