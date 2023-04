Dalla Casa anziani all'angelo del cimitero monumentale: lavori in quota per Agec

«È in fase di completamento il rifacimento dei tetti della “Casa anziani” di via Volta 37, uno dei più estesi nonché sentiti e attesi della serie di 8 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, di cui uno anche al cimitero monumentale, che vede Agec impegnata fin dallo scorso ottobre sulla base di un piano quadriennale del valore complessivo di circa 4 milioni, di cui 850 mila euro da impiegare nell’anno in corso». Lo ha annunciato quest'oggi, sabato 22 aprile, Agec attraverso una nota nella quale viene poi ribadito che in poche settimane ancora e «sarà riqualificata anche l’ultima delle otto porzioni di tetto per, una superficie totale di ben 1.200 metri quadrati, in cui si articola il complesso residenziale costituito da 36 alloggi destinati ad assegnatari over 65 enni».

Nel dettaglio, secondo quanto indicato da Agec, i lavori interessano la sostituzione (e, dove assente, la posa) della guaina impermeabilizzante, la sistemazione dei coppi in laterizio con installazione di sistemi anticaduta e l’adeguamento degli scoli e relativi interventi di lattoneria. L’importo stimato dei lavori è di «264 mila euro». Altro intervento in corso d’opera è il «parziale rifacimento del manto di copertura del cimitero monumentale» nella zona dell’ingresso principale, che comprende anche il «restauro e la messa in sicurezza della statua dell’angelo». In questo caso il costo totale stimato è di «150 mila euro».

Agec, inoltre, ha spiegato che è «imminente» anche l’«installazione di 110 metri lineari di parapetto sul tetto del grande complesso residenziale di via Trecca in Borgo Venezia (118 alloggi) per un importo di circa 15 mila euro». In base a quanto si apprende, contestualmente alla chiusura del cantiere di via Volta, entro la prima metà di maggio ne verranno avviati altri due, rispettivamente in via Pietro Abate Caliari a Poiano (complesso di una ventina di alloggi) che oltre alla sistemazione e alla messa in sicurezza delle coperture necessita anche del ripristino e la tinteggiatura delle facciate e il recupero delle persiane e uno in via Licata, quartiere di Borgo Nuovo (25 alloggi) per il rifacimento totale della coperta (450 mq) ad esclusione delle parti occupate dai pannelli solari. Il costo stimato è di «120 mila euro per il primo intervento e di 45 mila euro per il secondo».

Con l’estate, stando sempre a quanto rivelato ques'oggi da parte di Agec, verrà invece il turno della manutenzione della pavimentazione in autobloccante posta sul solaio di copertura dell’autorimessa del complesso di Via Melfi 1 che necessita anche della sostituzione della guaina di impermeabilizzazione e della revisione del sistema di scolo delle acque meteoriche. L’autunno vedrà infine avviare altri due cantieri in quota: uno sulle tre torri di via Lussino con la posa della nuova guaina, il rifacimento del sottofondo e la revisione degli scoli e l’altro a Breccia San Giorgio dove al rimescolamento della copertura e alla posa della guaina e all’installazione del sistema anticaduta seguirà la posa del cappotto termico, dei serramenti e degli scuri.

«Si tratta di interventi importanti per la sicurezza e il benessere dell’abitare degli inquilini delle case Agec, in particolare quelli più anziani, che stanno procedendo spediti grazie all’accordo quadro per la manutenzione delle coperture degli immobili Agec sottoscritto nel maggio 2022 dal settore Patrimonio con un operatore economico privato, individuato con procedura ad evidenza pubblica. - ha commentato la presidente Agec Anita Viviani -Tale accordo, del valore di circa 4 milioni di euro e della durata di 4 anni, ha come obiettivo primario la riqualificazione delle coperture degli immobili più vetusti ma prevede anche il pronto intervento sugli edifici di tipo residenziale e cimiteriale, comprese le 13 farmacie comunali, mettendo così al riparo il patrimonio immobiliare pubblico dagli eventi atmosferici estremi, purtroppo sempre più frequenti ai nostri giorni. Ringrazio pertanto i nostri tecnici impegnati nella sottoscrizione dei contratti e nella direzione dei lavori e auspico che questi sforzi vengano apprezzati anche dalla cittadinanza», ha infine concluso la presidente Viviani.