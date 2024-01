Tubatura danneggiata in via Faccio, tecnici di Acque Veronesi al lavoro e tratto chiuso per una notte

Un tratto di via Faccio, a Verona, resterà chiuso al traffico tra le ore 21 di venerdì 19 e le 2 del mattino di sabato 20 gennaio.

Una squadra di tecnici di Acque Veronesi sarà al lavoro per la riparazione di una tubatura danneggiata che ha provocato una perdita d’acqua di lieve entità sul manto stradale. L’intervento, appositamente programmato in orario notturno per limitare i disagi agli automobilisti, sarà coordinato dall'azienda con la polizia locale e e comporterà una serie di modifiche alla viabilità: le autovetture provenienti da via dell’Autiere e dirette verso Porta Nuova saranno deviate in via Raggio di Sole. I veicoli provenienti da via Basso Acquar in direzione Stazione saranno indirizzati in via Del Fante e via Dello Zappatore.