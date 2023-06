Guasti alle fognature a Verona: pronti a partire d'urgenza due interventi

Acque Veronesi, in sinergia con il Comune di Verona e polizia locale, è pronta a intervenire in urgenza per risolvere due cedimenti fognari che si sono verificati in città.



Il primo cantiere è programmato per, dove si è registrato un cedimento in una condotta in gres da 300 di diametro. Salvo imprevisti i lavori si risolveranno in giornata. In accordo con la polizia locale, che darà assistenza per la durata dell’intervento, la viabilità procederà ad una sola corsia per senso di marcia.Il secondo cantiere è in programma invece, dove è necessaria una riparazione ad una condotta di notevole portata (dn 600) posizionata a circa 6 metri dal manto stradale. La durata dell’intervento, così come la portata del guasto, sarà chiara solo dopo lo scavo preliminare.