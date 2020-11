Fogne e acquedotto, i prossimi lavori programmati da Acque Veronesi

Nuove opere ma anche consolidamento e potenziamento delle reti e degli impianti esistenti. Prosegue senza sosta l’attività di Acque Veronesi in città e in provincia.

È programmato per oggi, 29 novembre, un intervento di riparazione del collettore fognario nel sottopasso di Strada dell'Alpo, a Verona, all'altezza dei civici 54/a e 54/b. L'intervento sarà completato in giornata e comporta il divieto di transito su Strada dell'Alpo fino al termini dei lavori, previsti non oltre le 19.

Venerdì prossimo, 4 dicembre, lavori sulla rete dell'acquedotto in Via Redentore. L'intervento si svolgerà in orario notturno, dalle 22 alle 6 della mattina successiva e comporterà il divieto di transito dei veicoli in Rigaste Redentore, nel tratto compreso tra l'intersezione con Ponte Pietra e l'intersezione con Via Redentore.

Infine, nei mercoledì del 2 e del 9 dicembre, sono programmati interventi di manutenzione e potenziamento della centrale di Bovolone. I lavori potrebbero causare dei temporanei cali di pressione nei comuni serviti dalla centrale, che sono: Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto.