Lavori di Acque Veronesi in quartiere San Zeno: via Barbarani chiusa per 5 giorni

A partire da domani, lunedì 29 aprile, verrà chiusa al traffico via Barbarani, in città, per consentire i lavori di Acque Veronesi.

La società che gestisce il servizio idrico, provvederà alla riasfaltatura di via Barbarani nel quartiere San Zeno. L’intervento, che durerà 5 giorni, è conseguente ai lavori di posa della nuova rete fognaria avvenuta nelle scorse settimane. Per tale motivo, saranno vietati il transito e la sosta alle autovetture in via Barbarani fino a venerdì 3 maggio.