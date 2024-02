Partono i lavori di Acque Veronesi per rendere più efficiente la rete fognaria a Colognola ai Colli

Al via i lavori di Acque Veronesi nel Comune di Colognola ai Colli per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura in diverse strade del paese fino ad oggi servite da una rete mista (fognatura e acqua piovana).

La società che gestisce il servizio idrico in 77 Comuni della provincia poserà 400 metri di tratti di fognatura per la raccolta delle acque reflue nelle vie Monte Baldo, Naronchi, Monte Pasubio e Monti Lessini. Le condotte, dal diametro di 200 millimetri, saranno realizzate in gres e, tramite una stazione di sollevamento, faranno confluire i reflui provenienti da una ventina di abitazioni verso l’impianto di depurazione del Comune di Caldiero. I lavori, dal costo complessivo di 300 mila euro, termineranno ad aprile 2024 e miglioreranno la gestione delle acque reflue e le prestazioni dell’impianto di depurazione finale.

«Prosegue l’impegno della società nell’opera di riammodernamento ed estensione di reti fognarie nel territorio veronese – ha commentato il presidente Roberto Mantovanelli – Un’attività capillare e continua, che vede l’impiego di importanti risorse economiche e mezzi con l’obiettivo di implementare un servizio fondamentale per l’ecosistema ambiente e per la collettività, come quello della depurazione. A Colognola andiamo ad estendere ed efficientare la rete fognaria, separando i reflui urbani dalla rete di smaltimento delle acque meteoriche, garantendo così un corretto e funzionale ciclo depurativo».

«Un intervento importante, particolarmente sentito e atteso dai residenti delle vie interessate dai dai lavori – il commento del sindaco di Colognola ai Colli Giovanna Piubello – Un ringraziamento ai vertici di Acque Veronesi per l’attenzione nei confronti del nostro territorio. Andremo a migliorare sensibilmente il servizio alla collettività».

Solamente nell’anno appena passato Acque Veronesi ha realizzato complessivamente in tutta la provincia circa 10 chilometri di nuove reti fognarie, investendo oltre 5 milioni di euro.