Acque Veronesi investe più di un milione di euro a Nogarole Rocca per impianti idrici moderni e un servizio più efficiente

«Oltre un milione di euro di investimento complessivo per estendere la rete fognaria dove ancora non c'era e per modernizzare la centrale idrica dotandola di serbatoio con capacità tripla rispetto all’attuale». Lo annuncia una nota di Acque Veronesi che poi specifica: «Lavori che non solo miglioreranno l'efficienza del servizio sul Comune di Nogarole Rocca ma che avranno una ricaduta positiva anche in quello vicino di Trevenzuolo, le cui reti acquedottistiche sono già da tempo interconnesse». Sono dunque questi gli interventi di Acque Veronesi nel Comune di Nogarole Rocca, presentati giovedì mattina nella conferenza stampa che si è tenuta all’ex oratorio di San Leonardo. Presenti il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, il sindaco di Nogarole Rocca Luca Trentini e il suo vice, Marco Mazzucato.

In base a quanto si apprende, il nuovo serbatoio, collocato sempre nel campo pozzi di Nogarole sud, avrà «una capacità di 720 metri cubi contro gli attuali 200 e permetterà un maggior volume sia della parte distribuita, sia della parte di riserva». Al termine dei lavori, Acque Veronesi evidenzia che il nuovo serbatoio «entrerà in funzione in settembre, la centrale idrica sarà più efficiente e moderna». Successivamente «verrà dismesso il vecchio torrino piezometrico presente nell’area, ancora utilizzato come serbatoio pensile». L’investimento per la nuova opera, secondo quanto comunicato da Acque Veronesi, è di «oltre 800 mila euro».

Per quanto riguarda il potenziamento della rete fognaria, Acque Veronesi ricorda che «è stato concluso nel mese di maggio l’intervento di Acque Veronesi nella zona industriale di Nogarole Rocca, via Guascogna». Si tratta, nel dettaglio, di «seicento metri di nuove condotte per quattrocento abitanti equivalenti che consentono di convogliare i reflui delle attività produttive e delle abitazioni di via Bevilacqua nella rete già presente in via Roma».

Nell’ultimo periodo Acque Veronesi riferisce di aver inoltre operato nel Comune anche con delle «manutenzioni straordinarie, come l’intervento realizzato sulla rete acquedotto nel mese di marzo, utilizzando l’innovativa tecnica no-dig». La sostituzione di «550 metri di condotte» è avvenuta sotto il manto stradale, con «scavi puntuali ogni 100 metri (dove viene posizionato il macchinario), consentendo un minore impiego di macchinari ed evitando di dover riasfaltare l’intera strada». Al termine dei lavori le reti in gestione ad Acque Veronesi nel Comune di Nogarole Rocca saranno di «72 chilometri, 52 di acquedotto e 20 di fognatura». Grazie alla convenzione stipulata tra Acque Veronesi e il Comune di Nogarole Rocca è stata realizzata «un’attività conoscitiva delle reti fognarie» che ha fornito «informazioni preziose sullo stato del sistema del territorio, evidenziando che quasi tutto il Comune è servito di reti di tipo separato, le più efficienti e funzionali possibili».