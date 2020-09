A4, corsie di sorpasso chiuse di notte tra Peschiera del Garda e Sirmione

A causa dei lavori di riprofilatura dell’aiuola centrale spartitraffico, in A4 verranno chiuse le corsie di sorpasso e si viaggerà solo su due corsie di marcia tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione (dal km 255 al Km. 251+713). Il provvedimento ha preso il via il 23 settembre e fino al 30 novembre riguarderà le notti dal lunedì al sabato, tra le ore 20 e le ore 6.

VERONA - In città invece proseguono anche per questa settimana i lavori al cavalcavia di viale Piave. Il sottopasso resta percorribile su una sola carreggiata, che consente a tutti i veicoli sia di imboccare via Tombetta che via Santa Teresa. La corsia veicolare di destra del cavalcavia, invece, rimarrà ancora chiusa, per consentire il completamento di alcuni interventi.

Infine, la corsia preferenziale di viale della Fiera, quella che va da stradone Santa Lucia a via Scopoli, resta sospesa per tutta la durata dei lavori al cavalcavia Tutti i veicoli, quindi, potranno transitare, senza incorrere in alcuna sanzione, fino al termine dei lavori al cavalcavia di viale Piave.