Lavori in città e in A4: chiude per 10 giorni il parcheggio di Madonna del Terraglio

Al via da lunedì 9 novembre l’intervento di messa in sicurezza dell’area sottostante le mura magistrali nel parcheggio di Madonna del Terraglio, a Verona.

Per consentire i lavori, che avranno una durata di circa una decina di giorni, il parcheggio resterà chiuso, con divieto di transito e di sosta.

L’intervento di messa in sicurezza riguarda, infatti, sia l’area sottostante le mura magistrali sia quella interna al parcheggio, con lavori di sfalcio, pulizia e rimozione della vegetazione infestante, nonché la potatura delle essenze presenti, sia arboree che arbustive, e l’eventuale abbattimento di specie pericolanti o ammalorate.

«Lavori programmati e necessari per la manutenzione dell’area di parcheggio – spiega l’assessore alle Strade e Giardini Marco Padovani –. La vegetazione presente, se non adeguatamente curata, può infatti diventare causa di problemi per i veicoli in sosta».

A4

Per lavori di manutenzione del sistema antinebbia Companion, in A4 in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Soave (dal km 313+000 al Km 301+500), si viaggerà su due corsie di marcia, dalle ore 22 alle ore 6, a partire dal 9 novembre fino al 23 dicembre 2020.

Per interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti tecnologici (telecamere e ponte radio) nelle gallerie dei colli Berici, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), resteranno invece aperte al traffico due corsie di marcia dalle ore 21 di lunedì 9 alle ore 6 di martedì 10 novembre, dalle ore 21 di mercoledì 11 alle ore 6 di giovedì 12 novembre e dalle ore 21 di giovedì 12 alle ore 6 di venerdì 13 novembre 2020.

In Tangenziale Sud di Vicenza rimarrà chiusa al traffico la carreggiata est (direzione Vicenza Est) nelle notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre 2020 mentre la careggiata Ovest (direzione Vicenza Ovest) resterà chiusa al traffico nelle notti di giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2020.