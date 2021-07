Dopo i lavori in Tangenziale Sud, arrivano quelli in A4: una sola corsia tra Verona Est e Soave

Prendono il via stasera, lunedì 19 luglio, i lavori che porteranno alla chiusura delle carreggiate della Tangenziale Sud per 4 notti (2 per quella Est, 2 per quella Ovest), mentre da mercoledì partirà anche l'intervento lungo la A4.

A4

I lavori di riparazione della pavimentazione riguarderanno il tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Soave (dal Km 290+100 al km 293+000), lungo il quale si viaggerà su una sola corsia di marcia in carreggiata Ovest (direzione Milano) dalle ore 22 di mercoledì 21 alle ore 6 di giovedì 22 luglio e in carreggiata Est (direzione Venezia) dalle ore 22 di giovedì 22 alle ore 6 di venerdì 23 luglio.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

Strada Provinciale 13

Inizieranno invece martedì 20 luglio i lavori per la sistemazione della Sp13 tra Velo Veronese e Bosco Chiesanuova.

Gli interventi, finalizzati a risolvere il problema delle numerose deformazioni del piano stradale ulteriormente peggiorate durante lo scorso inverno, interesseranno Velo, Camposilvano, San Francesco di Roverè Veronese e, nell’ultimo tratto, località Valdiporro nel comune di Bosco.

Nel dettaglio sono previsti, per un importo pari a 430 mila euro, la fresatura della vecchia pavimentazione, il riempimento delle tratte deformate, la ripavimentazione dell’intera carreggiata e il rifacimento della segnaletica orizzontale permanente.

Il cantiere rientra nell’appalto per le ribitumature stagionali del quadrante C dell’area nord-est del veronese ed è stato indicato come prioritario dal Servizio Viabilità della Provincia.

La ditta incaricata opererà per singoli tratti consecutivi dal lunedì al venerdì e, ferme restando condizioni meteorologiche favorevoli, i lavori termineranno entro la fine del mese.

Per la prima fase degli interventi – da Velo a San Francesco – la circolazione stradale verrà gestita con sensi unici alternati e la riduzione della velocità massima a 30 chilometri orari. Nella seconda fase, invece, da San Francesco a Valdiporro, sarà necessario sospendere la circolazione per garantire la sicurezza degli operai e degli utenti vista l’esigua larghezza della carreggiata. In tutto verranno sistemati 4,6 chilometri di provinciale.