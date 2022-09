Lavori per la TAV: A4 chiusa una notte in direzione Venezia tra Verona Sud e Soave

I lavori del Consorzio Iricav Due per la realizzazione del Lotto Verona-Vicenza della linea ferroviaria Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, porteranno ad alcuni possibili disguidi per chi viaggia sull'autostrada A4.

A causa degli interventi per la TAV infatti, verrà chiusto il tratto compreso tra il casello di Verona Sud (al km 280+260) e quello di Soave (302+805), in direzione di Venezia, nella notte tra il 17 e il 18 settembre. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22 di sabato alle ore 6 di domenica.

I viaggiatori diretti a Venezia saranno fatti uscire al casello di Verona Sud, per poi raggiungere Soave attraverso la tangenziale Sud e la viabilità ordinaria (SS 11 o SP 38 Porcilana) e rientrare in autostrada.

Nella medesima fascia oraria ma nel senso opposto di marcia, gli utenti della strada provenienti da Venezia e diretti verso Milano, saranno fatti uscire al casello di Verona Est e dopo aver aggirato la rotonda Rosella potranno rientrare in autostrada sempre dal casello di Verona Est.