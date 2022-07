Lavori in A4 e su Strade Provinciali, previste temporanee limitazioni del traffico

Sono previsti nei prossimi giorni dei lavori sul tratto veronese della A4 e su alcune strade provinciali. Lavori che costringeranno a temporanee modifiche della normale viabilità.

AUTOSTRADA A4

Per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Milano del casello di Verona Est sarà chiuso nelle notti di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 luglio, dalle 21 alle 6 del giorno successivo.

E sempre per lavori di riqualificazione barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di ingresso per i viaggiatori diretti a Milano del casello di Verona Sud, dalle 22 di lunedì 25 fino alle 6 di martedì 26 luglio e dalle 22 di martedì 26 fino alle 6 di mercoledì 27 luglio.

Inoltre sono è in programma anche la riparazione dei giunti del ponte sul canale Giuliari-Milani. Per questo, nella carreggiata in direzione Milano, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 luglio dalle 22 alle 6.

STRADE PROVINCIALI

Dal 25 luglio al 5 agosto, sarà istituito il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo un tratto della SP 31b "del Veronello" nel territorio di Bardolino. Le limitazioni sono previste nella fascia oraria tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, e sono necessarie per consentire lavori di scavo per la posa di linee elettriche.

Sempre da lunedì 25 ma solo fino al 27 luglio, circolazione sospesa sulla Strada Provinciale 14dir "dell'alta Valpantena" da Passo Fittanze al Bivio del Pidocchio, nel territorio di Erbezzo. Il traffico verrà deviato lungo la SP 14, dall’innesto con la SP 6 "dei Lessini" in località Tracchi in direzione di Bocca di Selva, Podestaria e Malga Lessinia. La limitazione è prevista nella fascia oraria tra le 7.30 e le 18.30 ed è necessaria per consentire un intervento di ribitumatura della strada. E compatibilmente con le fasi di cantiere, verrà consentito il passaggio ai frontisti.

Infine, a causa dei recenti incidenti, è rimasta danneggiata la spalletta del ponte sul canale Maestro della Strada Provinciale 27 "di Mongabia" a Valeggio sul Mincio. In corrispondenza del ponte e in prossimità dell'incrocio con Via Sei Vie e Via Marengo sono stati istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari. Il Servizio Viabilità della Provincia di Verona ha posizionato dei new-jersey a protezione del ponte che hanno ridotto la carreggiata disponibile e reso necessario imporre le limitazioni fino al termine dei lavori di sistemazione.