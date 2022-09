Lavori in A4 e sulle strade provinciali di Verona: provvedimenti e durata

Una serie di interventi stradali interessano in questi giorni l'autostrada A4 e le strade della provincia di Verona

Autostrada

I lavori di riparazione dei giunti sul torrente Chiampo (al km 309+000), interesseranno la carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Soave e Montebello, dove si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Sempre per un intervento sui giunti, ma questa volta relativi ai ponti sui torrenti Mezzane e Illasi (Km 294+100 e km 294+500), tra i caselli di Verona Est e Soave in carreggiata Est (direzione Venezia), ci sarà una sola corsia disponibile per gli utenti nella notte di mercoledì 28 settembre dalle ore 21 alle ore 6.

Provincia di Verona

L'ente provinciale ha comunicato l’istituzione del senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 chilometri orari lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali:

Sp 11 “della Val d’Adige”, al chilometro 14 in località Corvara nel comune di Brentino Belluno. La limitazione - prevista dal 26 settembre al 7 ottobre, tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi - è necessaria per consentire un intervento di manutenzione di un tratto della scarpata della strada.

Sp 16 “della via Cara” nel territorio di Mezzane di Sotto, dal 26 al 30 settembre tra le 8.30 e le 17.30, per la posa di tubazioni idriche.

Inoltre nei territori di Cavaion Veronese e Pastrengo, per lavori di manutenzione delle scarpate del canale Biffis per conto di Hydro Dolomiti Energia, sono previste delle deviazioni temporanee, lungo la viabilità locale, per gli utenti della ciclabile “Adige-Sole” nei seguenti tratti:

dal “ponte Cavaion” al “ponte Campara”, dal 3 ottobre al 31 marzo 2022;

dal “ponte Tasso” al “ponte Cavaion”, dal 7 novembre al 7 dicembre.

Le deviazioni verranno segnalate sul posto.

Dalle ore 8 del 1° alle ore 18 del 28 ottobre, verrà sospesa la circolazione lungo un tratto della strada provinciale 12 “dell’Aquilio” nel territorio di Negrar di Valpolicella. La limitazione consentirà di proseguire e terminare i lavori, in un tratto a monte del precedente oggetto del medesimo cantiere, per l’estensione della rete fognaria per conto di Acque Veronesi. Un provvedimento necessario a causa delle ridotte dimensioni della strada.

Infine verranno istituiti, dal 3 ottobre all’11 novembre, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali:

Sp 15 “del Purga”, nel territorio di Velo Veronese.

Sp 34 “della Valgatara”, nel comune di Sant’Anna d’Alfaedo, nella fascia oraria tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi.

Le limitazioni sono necessarie per consentire interventi di consolidamento del versante di valle delle due strade.