Lavori autostradali, carreggiata ristretta in due tratti veronesi della A4

Tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna della A4, per lavori di manutenzione dell'Autostrada del Brennero A22, si viaggerà in entrambe le carreggiate su una sola corsia di marcia dalle 21 di oggi, 21 giugno, alle 6 di domani mattina e dalle 21 di domani sera fino alle 6 di mercoledì mattina.

Inoltre, sempre sulla A4, per lavori di approvvigionamento di travi in acciaio, in direzione Venezia, tra i caselli di Verona Est e Soave, si viaggerà su una sola corsia di marcia, dalle 22 di mercoledì alle 4 di giovedì, dalle 22 di giovedì alle 4 di di venerdì e dalle 23 di venerdì alle 4 di sabato.