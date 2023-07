/ Autostrada Serenissima

Notte di lavori in A4: una corsia aperta verso Milano tra Sommacampagna e Peschiera

L'intervento in carreggiata Ovest, necessario per la rimozione dei new jersey e il ripristino della pavimentazione, avrà luogo dalle ore 23 di giovedì 27 alle ore 6 di venerdì 28 luglio