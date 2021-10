Lavori al ponte sul torrente Illasi, si viaggerà su una sola corsia di marcia in A4

Il tratto interessato è quello in direzione Milano tra i caselli di Soave e Verona Est. La modifica sarà in vigore solo nelle ore notturne, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, di lunedì 11, martedì 12 mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre

Per lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del ponte sul torrente Illasi, sull'autostrada A4 si viaggerà su una sola corsia di marcia in direzione Milano tra i caselli di Soave e Verona Est. La modifica sarà in vigore solo nelle ore notturne, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, di lunedì 11, martedì 12 mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre.