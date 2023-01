Lavori in A4 e sulle strade sulla provincia: una corsia aperta per una notte a Verona Est

Nuovi interventi stradali in A4 e lungo le vie della Provincia di Verona.

A4

A causa di lavorazioni urgenti di movimentazione dei new jersey nel cantiere della costruzione della corsia di emergenza al km 292+200, tra i caselli di Soave e Verona Est (dal Km 291+800 al Km 291), in direzione di Milano, si viaggerà su una sola corsia di marcia nella notte di venerdì 3 febbraio dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

In provincia

La Provincia di Verona ha comunicato che il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari saranno attivi su un breve tratto di 50 metri della Sp 31 in località Modena a Bardolino, dalle 8 alle 18 del 31 gennaio, per consentire un intervento di pulizia, da parte del Comune, delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche.

Invece lungo un tratto tra le località Belluno Veronese, nel territorio di Brentino Belluno, e Mama d’Avio, sulla Sp 11 "della Val d'Adige", verrà sospesa la circolazione il 4 febbraio dalle 8 alle 10, per la posa di una cabina elettrica. Il traffico verrà deviato sulla Ss 12.

Verranno infine istituiti, dal 30 gennaio al 10 febbraio, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto di circa 200 metri della Sp 1a “del Brennero”, in località Nassar nel comune di San Pietro in Cariano. Le limitazioni - previste dalle 8 alle 19, festivi e prefestivi esclusi - sono necessarie per consentire l'allargamento e la pavimentazione della banchina stradale, per migliorare i parametri di sicurezza della strada. L'intervento sarà, inoltre, propedeutico alla riqualificazione e riapertura della fermata del trasporto pubblico locale.