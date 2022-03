Notti a due corsie di marcia in A4, per lavori tra Soave e Verona Est

Nuovi interventi in arrivo lungo l'autostrada A4 e possibili disagi per chi si metterà in viaggio di notte.

I lavori di rifacimento della pavimentazione, riguarderanno il tratto compreso tra i caselli di Soave e Verona est (dal km. 302+900 al Km 301+500), dove si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta in careggiata ovest (direzione Milano) dalle ore 21 di mercoledì 9 alle ore 6 di giovedì 10 marzo.

Il provvedimento verrà preso per il medesimo motivo anche dalle ore 21 di venerdì 11 alle ore 6 di domenica 13 marzo.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che verrà sospesa temporaneamente la circolazione lungo un tratto della strada provinciale 29 "del Pozzo dell'Amore", nei comuni di San Zeno di Montagna e Caprino Veronese. La sospensione riguarderà, dal 14 al 18 marzo, il tratto a monte del bivio per Fintanorbole e, dal 21 al 25, il tratto a valle.

La limitazione - prevista tra le 8 e le 16, festivi e prefestivi esclusi - è necessaria per consentire all'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario (Veneto Agricoltura) interventi di taglio della vegetazione.