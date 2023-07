Lavori in arrivo: chiuso un tratto dell'A4 di notte durante il fine settimana

Possibili disagi per gli utenti che nel fine settimana si metteranno in viaggio lungo l'A4.

Per consentire le lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio è prevista la deviazione della carreggiata ovest in direzione Milano. Verrà pertanto chiuso il tratto autostradale compreso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 264+400 al km 265+750) dalle ore 23 di sabato 15 alle ore 5 di domenica 16 luglio.

I viaggiatori provenienti da Venezia e diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Peschiera. Nei medesimi orari verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano del casello di Sommacampagna.

Inoltre dalle ore 18 di sabato 15 luglio fino alle ore di domenica 16 luglio verrà chiusa l’area di sosta Val di Sona Ovest.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che, sempre a Sommacampagna, in orario notturno verrà sospesa la circolazione su un breve tratto extraurbano della strada provinciale 26 "Morenica". Le limitazioni, necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori sulla tratta ferroviaria alta velocità-alta capacità, sono previste nella fascia oraria tra le 20 e le 6, fino al 14 luglio e dal 18 al 21 luglio.