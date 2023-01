Lavori notturni e una sola corsia aperta in A4 tra Soave e Verona Est

Novità in arrivo per la viabilità della zona Est della provincia di Verona, che lunedì vedrà anche la riapertura dell'uscita di Vago di Lavagno della tangenziale sud.

A4

Lungo l'autostrada A4 si svolgeranno lavorazioni urgenti di riposizionamento new jersey al km 292+000, sia in carreggiata Ovest (direzione Milano) che in carreggiata Est (direzione Venezia), tra i caselli di Soave e Verona Est (dal km 293+000 al km 291+000), dove si viaggerà su una sola corsia di marcia nella notte di venerdì 20 gennaio dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Ponte Rezzina

Il Servizio Viabilità della Provincia di Verona ha confermato il divieto di transito ai veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate lungo la Sp 17 "della Val d'Alpone" in corrispondenza del ponte "Rezzina", nel territorio di San Bonifacio. Le limitazioni riprendono quelle contenute in una precedente ordinanza del Comune, emessa in seguito a uno studio che ha rilevato alcune criticità sul manufatto. Le successive indagini strutturali avviate dalla Provincia sono tuttora in corso. In settimana i tecnici comunali e quelli del Palazzo Scaligero si confronteranno per aggiornare la segnaletica verticale sulle limitazioni e sui confini tra ambito urbano ed extraurbano all'ingresso dell'attraversamento sul torrente Alpone.