Quattro notti di lavori in A4 e una sola corsia libera per gli utenti

Nuovi interventi in arrivo in autostrada.

Lungo l’A4, per lavori di riparazione dei giunti del ponte sul torrente Tramigna (al km 303+153) in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Soave, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

La Provincia di Verona invece ha comunicato l'istituzione temporanea, dal 4 luglio al 4 settembre, del senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo un tratto della strada provinciale 44 "del Bussè" nel comune di Isola Rizza.

La limitazione, prevista nella fascia oraria tra le 8 e le 18, è necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori, da parte del Comune, di messa in sicurezza di una porzione della strada destinata a percorso ciclopedonale.