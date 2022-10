Lavori in A4: una corsia aperta in alcuni tratti e casello di Sommacampagna chiuso in entrata

Prosegue la striscia di interventi lungo l'Autostrada Brescia-Padova, con possibili disagi per gli utenti soprattutto nella fascia oraria notturna.

Mercoledì sera hanno preso il via i lavori di riparazione dei giunti del ponte sul torrente Chiampo (al km 309+000) in carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Montebello e Soave, i quali avranno luogo anche dalle ore 21 del 6 alle ore 6 del 7 ottobre, costringendo i mezzi a viaggiare su una sola corsia di marcia.

Le lavorazioni avviate dal Consorzio Iricav Due per la realizzazione del Lotto Verona-Vicenza della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, rendono necessarie le attività propedeutiche di allargamento della Tangenziale Sud di Verona. A tal fine, tra le ore 21 di giovedì 6 e le ore 6 di venerdì 7 ottobre, nel tratto compreso tra Soave e Verona Est (dal km292+800 al km291+338) in carreggiata ovest (direzione Milano), anche in questo caso sarà a disposizione dei viaggiatori una sola corsia di marcia.

Dalle ore 21 di venerdì 7 alle ore 12 di domenica 9 ottobre, saranno invece chiusi gli svincoli di entrata, sia per Milano che per Venezia, del casello di Sommacampagna (km 270+781), a causa di un intervento di ripavimentazione.

Altri lavori di rifacimento della pavimentazione avranno luogo in carreggiata est (direzione Venezia), tra i caselli di Verona Est e Soave. Una sola corsia sarà dunque a disposizione degli utenti della strada dalle ore 22 di venerdì 7 alle ore 6 di domenica 9 ottobre. Intervento che porterà anche alla chiusura dell'area di servizio Scaligera Est a partire dalle ore 17 di venerdì.

Uscendo dall'ambito autostradale, la Provincia di Verona ha comunicato l'istituzione, dal 5 al 7 ottobre, del senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della Sp 37 "del Soave", in corrispondenza del ponte sul torrente Illasi, in località Carrozza, tra i comuni di Colognola ai Colli e Lavagno. La limitazione, prevista tra le 8.30 e le 18.30, è necessaria per consentire alcune analisi dei materiali sul ponte, propedeutiche al progetto di rifacimento del manufatto. Il progetto verrà chiuso tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.