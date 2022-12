Notte di lavori in A4 e due corsie aperte tra Verona Est e Verona Sud verso Milano

Nuovi interventi in arrivo lungo l'autostrada A4.

I lavori di riparazione e impermeabilizzazione dei giunti del ponte sul fiume Adige, interesserano la carreggiata Ovest (direzione Milano) al Km 285+292, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, dove si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, dalle ore 21 di lunedì 19 alle ore 6 di martedì 20 dicembre.

La Provincia di Verona ha comunicato che sono stati istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della strada provinciale 44/a “del Vallese”, nel comune di Oppeano.

Le limitazioni, previste fino al 31 agosto, sono necessarie per consentire la posa, per conto di Acque Veronesi, di una condotta fognaria e per la contestuale realizzazione di un tratto di pista ciclabile.