Nuovi lavori in arrivo lungo la A4: interessato anche il collegamento con la A22

Nuova settimana di interventi lungo l'autostrada A4.

Cantieri urgenti utili al rifacimento della pavimentazione, avranno luogo in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, dal Km 280+800 al Km 278+100 e dal Km 276+300 al Km 273+600. In questo tratto si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, notti di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

In seguito a questi lavori, dalle ore 21 di venerdì 13 fino alle ore 15 di domenica 15 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di innesto in A22 per il traffico proveniente da Venezia e dalle ore 21 sempre di venerdì 13 fino alle ore 15 di sabato 14 ottobre, rimarrà invece chiuso l’ingresso in A4 per il traffico proveniente da Modena.