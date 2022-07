Lavori in A4: chiuso per una notte il tratto tra Soave e Verona Est

Ancora un intervento in A4 e possibili disagi per gli utenti della strada in arrivo.

Nell’ambito delle lavorazioni avviate per la costruzione della corsia d’emergenza lungo l’autostrada, al km 292+000 sono state programmate lavorazioni di spostamento del flesso. A tal fine, verrà chiuso il tratto tra i caselli di Soave e Verona Est (dal km 302+805 al Km 290+076), in carreggiata ovest (direzione Milano), dalle ore 21 di mercoledì 13 fino alle ore 6 di giovedì 14 luglio.

I viaggiatori diretti a Milano la notte del 13 luglio verranno fatti uscire al casello di Soave e, attraverso la SR11, potranno rientrare in A4 al casello di Verona Est. Nei medesimi orari sarà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Soave e l’area di servizio Scaligera Ovest.

Sempre il medesimo intervento, lungo la carreggiata ovest (direzione Milano) dell'A4, in prossimità del flesso dal km 293+200 al km 291+ 100, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di martedì 12 alle ore 6 di mercoledì 13 luglio e dalle ore 22 di giovedì 14 alle ore 6 di venerdì 15 luglio.