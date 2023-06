Lavori al via in A4 e su un cavalcavia che passa sulla SS434: i provvedimenti

Nuovi interventi al via il 29 giugno in autostrada e lungo la viabilità della provincia di Verona.

Lavori urgenti di rifacimento della pavimentazione interesseranno il tratto che va dal Km 272+300 al Km 271+100 dell'A4, in carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, dove si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di giovedì alle ore 6 di venerdì.

La provincia invece ha comunicato che a partire da giovedì, e fino al 27 agosto, verrà sospesa temporaneamente la circolazione lungo un tratto della strada provinciale 44c "di Angiari", in corrispondenza del sovrappasso sulla SS 434 nel comune di Cerea. La limitazione è necessaria per consentire un intervento di messa in sicurezza del cavalcavia da parte di Anas.