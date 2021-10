Numero di corsie ridotte ed un casello chiuso per una notte: lavori al via in A4

A partire da questa domenica, lungo l'autostrada A4, scattano una serie di interventi in territorio veronese, che potrebbero provocare alcuni disagi agli automobilisti in viaggio in quelle fasce orarie.

A causa dei lavori per la costruzione della corsia di emergenza, tra i caselli di Verona Est e Soave (dal Km 291+000 al km 294+000) si viaggerà su una sola corsia di marcia in direzione di Venezia tra le 23 e le 5 delle notti comprese tra domenica 17 e venerdì 22 ottobre e inoltre da domenica 24 a venerdì 29.

L'intervento di rifacimento della pavimentazione drenante fonoassorbente del casello di Sommacampagna, renderà invece necessaria la chiusura dello svincolo in entrata per i viaggiatori diretti a Milano, dalle ore 21 di lunedì 18 alle ore 6 di martedì 19 ottobre.

Saranno sempre i lavori per il rifacimento della pavimentazione drenante fonoassorbente, a costringere i veicoli a viaggiare su due corsie di marcia tra i caselli di Peschiera e Sirmione in carreggiata Ovest (direzione Milano) dal Km 257+700 al Km 255+200, tra le ore 21 di martedì 19 e le 6 di mercoledì 20 ottobre.