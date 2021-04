Serie di lavori al via in A4 dalla serata di venerdì nelle province di Verona, Brescia e Vicenza

Numerosi cantieri prenderanno il via questo fine settimana nelle tratte di competenza della società autostradale, mentre in provincia vengono segnalate limitazioni lungo la Sp 22 nel Comune di Salizzole che dureranno fino a luglio

Una serie di lavori prende il via in autostrada in questi giorni nelle province di Verona, Brescia e Vicenza.

Verona

Lungo la carreggiata Est (direzione Venezia), per lavori di pavimentazione, si viaggerà su due corsie di marcia tra i caselli di Verona Sud e Verona Est (dal km 285+500 al 289+500), nei seguenti fine settimana:

dalle ore 20 di venerdì 9 alle ore 6 di lunedì 12 aprile;

dalle ore 20 di venerdì 16 alle ore 6 di lunedì 19 aprile;

dalle ore 20 di venerdì 23 alle ore 6 di lunedì 26 aprile;

dalle ore 20 di venerdì 30 alle ore 6 di lunedì 3 maggio.

Sempre per lavori di pavimentazione, ma in carreggiata Ovest (direzione Milano), si viaggerà invece su due corsie di marcia tra i caselli di Sommacampagna e Sirmione (dal km 261 al 257+400)

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Sommacampagna e Sirmione (dal km 261 al 257+400), si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 9 alle ore 6 di lunedì 12 aprile.

Contemporaneamente ai lavori verrà chiusa l’entrata per Milano del casello di Peschiera fino alle ore 9 di sabato 10 aprile.

I lavori di riqualificazione varco e spartitraffico dal Km 307 al Km 309 tra i caselli di Soave e Montebello, costringeranno i viaggiatori ad usufruire di una sola corsia in entrambe le carreggiate, sia in direzione Milano che in direzione Venezia, dalle ore 20 di venerdì 9 aprile alle ore 6 di lunedì 12 aprile.

Brescia

Lavori di manutenzione alla galleria “S. Zeno” nel Comune di Lonato (BS), situata nel tratto di strada fra il casello di Desenzano e l’innesto con la SS 11, in località Casette di Sopra (Ponte S. Marco), la quale resterà chiusa al traffico dalle ore 21 alle ore 6, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 aprile. Le deviazioni saranno segnalate sul posto tramite adeguati cartelli disposti a cura della Società Autostrada Brescia-Padova.

Lavori di pavimentazione invece in carreggiata Est (direzione Venezia) tra Desenzano e Sirmione (dal km 244+400 al 246+500), dove si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 9 alle ore 6 di lunedì 12 aprile. Contemporaneamente ai lavori verrà chiusa l’Area di Servizio Monte Alto Est.

Vicenza

Tra Vicenza Ovest e Montebello (dal km 321+700 al 320+000), in carreggiata Ovest dell'A4 (direzione Milano), si svolgeranno lavori di pavimentazione che costringeranno gli utenti a viaggiare su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 9 alle ore 6 di lunedì 12 aprile.

Sempre per lavori di pavimentazione ma tra Montecchio e Vicenza Ovest, in carreggiata Est (direzione Venezia), si viaggerà su una sola corsia di marcia in orario notturno dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo a partire da lunedì 12 aprile fino alla mattinata di venerdì 16 e dalle ore 20 di lunedì 19 aprile fino alle ore 6 di venerdì 23 .

Infine, altri lavori di pavimentazione prenderanno il via in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est (dal km 338+700 al 335+000), dove si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 9 alle ore 6 di lunedì 12 aprile.

Conseguentemente ai lavori dalle 20 di venerdì alle 9 di sabato, verrà chiuso lo svincolo di innesto della A31 Valdastico in A4 direzione Milano (careggiata Ovest) per il viaggiatore proveniente da Piovene Rocchette e da Badia Polesine.

Provincia di Verona

Nel Veronese verrà sospesa la circolazione, dal 12 aprile al 21 luglio, lungo un tratto della strada provinciale 22 "dei Castelli", in località Valmorsel nel comune di Salizzole. La limitazione è necessaria per consentire i lavori di estensione della rete fognaria da parte di Acque Veronesi.

Il transito sarà comunque garantito ai frontisti, diretti ai frontisti e ai mezzi di soccorso ed emergenza.