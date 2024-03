Lavori in A4: chiusura notturna per una corsia tra Verona Est e Soave

Nuovi lavori lungo l'Autostrada A4.

Per cantieri urgenti utili al rifacimento della pavimentazione dal Km 300+400 al Km 302+200, in carreggiata est (direzione Venezia), tra i caselli di Verona Est e Soave si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta dalle ore 22 di lunedì 4 alle ore 6 di martedì 5 marzo.

La Provincia di Verona ha invece comunicato l'istituzione del senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 km/h, fino al 26 marzo, lungo un tratto stradale provvisorio adiacente alla provinciale 26/a nel comune di Sommacampagna. Le limitazioni e la deviazione sulla nuova viabilità provvisoria sono necessarie per consentire lo spostamento di alcune tubazioni del consorzio di Bonifica Veronese lungo il tracciato del progetto per la realizzazione della variante tra via Artigianato e via Aeroporto.