Lavori in A4 nel weekend: chiuso per una notte il tratto tra Verona e Brescia

Un importante intervento avrà luogo lungo l'autostrada A4 nel weekend.

È in programma lo spostamento dei cavi dell’alta tensione della linea elettrica per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia. Per questo motivo tra i caselli di Peschiera e Sirmione (al Km 261+350) verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 22 di sabato 20 fino alle ore 6 di domenica 21 aprile.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e una volta convogliati nella Sr11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la Sr11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sommacampagna e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Peschiera.