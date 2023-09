Via ad una serie di interventi lungo la A4: l'ultimo si concluderà domenica sera

Nuovi lavori prenderanno corpo nelle prossime ore lungo l'autostrada A4 nell'area veronese.

L'intervento urgente di posa di dispositivi di sicurezza sotto il ponte dell'area di servizio Scaligera e di sostituzione dei cartelli di segnaletica verticale nel cantiere della costruzione della corsia di emergenza al km 292+200, avrà luogo in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Soave e Verona Est (dal Km 302+600 al Km 301+600 e dal Km 293+500 al Km 291+300). Lungo questo tratto si viaggerà dunque su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, nella notte di martedì 26 settembre, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo e dalle ore 1 alle ore 6 di venerdì 29 settembre.

Per il medesimo tipo di intervento, sempre tra i caselli di Verona Est e Soave (dal Km 293+000 al Km 292+200 e dal Km 298+000 al Km 299+000), ma in carreggiata Est (direzione Venezia), gli utenti della strada avranno a disposizione due corsie di marcia, di cui una ridotta, nelle notti di mercoledì 27 e giovedì 28, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, venerdì 29 settembre dalle ore 22 alle ore 6 di sabato 30.

Per cantieri urgenti utili al rifacimento della pavimentazione, dal Km 277+000 al Km 273+800, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, si viaggerà due corsie, di cui una ridotta, dalle ore 21 di venerdì fino alle ore 18 di domenica 1° ottobre.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che sono stati istituiti, fino al 13 ottobre, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della strada provinciale 29 “del Pozzo dell’Amore”, nel Comune di Caprino Veronese. Le limitazioni sono necessarie per consentire alcuni lavori alla facciata di un edificio privato posto lungo la provinciale.