Lavori sulla A22 e provvedimenti alla viabilità: possibili disagi per i guidatori

Sono scattati i lavori per il rifacimento della pavimentazione sulla A22, che potrebbero provocare alcuni disagi ad automobilisti ed autisti. Tra Nogarole Rocca e Mantova nord, in direzione sud, è stata predisposta la deviazione di carreggiata con 2 flussi di marcia dalle ore 6.30 alle ore 19, fino al 14 settembre.

Nello stesso tratto ma in carreggiata nord, dalle ore 3 del 6 settembre, è stata ridotta la corsia di sorpasso e deviate altre 2 per lo stesso tipo di intervento che si concluderà il 15 dello stesso mese.

Fino al 12 settembre invece, tra le ore 19 e le 6.30, tr Ala/Avio e Affi in direzione sud è operativa la "deviazione di carreggiata con 2 corsie per il traffico non deviato".

Per quanto riguarda le strade provinciali, dal 9 al 25 settembre sarà operativo il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità di 30 chilometri orari lungo un tratto extraurbano della Sp 27 "di Mongabia", nel comune di Castelnuovo del Garda.

Le limitazioni, previste dal lunedì al venerdì, sono necessarie per consentire la posa di tubazioni della rete fognaria

A Zevio infine, dal 9 al 12 settembre, sarà sospesa la circolazione lungo un tratto extraurbano della Sp 20 "dell’Adige e del Tartaro". La limitazione è necessaria per permettere al Comune, con il consorzio di Bonifica Veronese, un intervento di manutenzione e pulizia della "Fossa Meja", in località Volon.